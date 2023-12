"In aller Freundschaft": 6 Wochen Vorschau - so geht es in den Folgen ab dem 19. Dezember 2023 weiter

Foto: IMAGO / Eibner

“In aller Freundschaft”-Vorschau für die kommenden 6 Wochen

In der Sachsenklinik wird es nie langweilig! Das Team rund um Dr. Kathrin Globisch (Andrea Kathrin Loewig), Dr. Roland Heilmann (Thomas Rühmann) und Co. stellt sich immer neuen Herausforderungen, Dramen und Notfällen. Neben dem aufregenden Klinikalltag kommt auch die Liebe und die Freundschaft nie zu kurz. Wie spannend es in den nächsten 6 Wochen bei "In aller Freundschaft" weitergeht, erfährst du hier in unserer aktuellen Vorschau der nächsten Folgen.

In aller Freundschaft - "Zwischen allen Stühlen": Das passiert in Folge 1036 am 19. Dezember um 20:15 Uhr

Ilay Demir (Tan Caglar) ist als Trauzeuge für die Hochzeit seiner Ex-Freundin Veronique König eingeladen. Doch die Eheschließung wird je von Bräutigam Sebastian Levys Bauchkrämpfen unterbrochen. In der Sachsenklinik können Ilay und Maria Weber (Annett Renneberg) ihn in einer Notoperation gerade noch retten. Veronique gesteht ihrem Ex Ilay dann jedoch überraschend, dass sie froh über den Zwischenfall und die ausgefallene Hochzeit sei. Vanessa Ewerbeck verweigert noch immer die Chemotherapie nach ihrer Tumoroperation. Sie will ihre restliche Zeit so unbeschwert wie möglich verbringe, doch als ihr Vater Jürgen sie von der Klinik abholen will, erleidet dieser einen Herzanfall und muss selbst in der Sachsenklinik behandelt werden. Dr. Martin Stein (Bernhard Bettermann) will Vanessa unter diesen Umständen überreden, ihre Meinung doch nochmal zu ändern. Dr. Roland Heilmanns (Thomas Rühmann) Medizin-Podcast "Ein Arzt, eine Meinung" läuft schlechter als gedacht. Die zweite Folge sorgt jedoch für Furore, denn er nimmt aus Versehen einen Streit mit Frau Kathrin Globisch (Andrea Kathrin Loewig) auf, mit bitteren Folgen.

In aller Freundschaft - "Weihnachtswelten": Das passiert in Folge 1037 am 19. Dezember um 21 Uhr

Die große Weihnachtsfolge steht an. Pflegerin Miriam Schneider (Christina Petersen) will Pflegesohn Cosmo (Max Bär) ein Weihnachtsgeschenk besorgen. Auf dem Weg aus der Sachsenklinik trifft sie Techniker Louis Hofer, der ein Software-Update am Fahrstuhl durchführt. Als sie aus dem Aufzug steigt, steht die Welt kopf - sie ist nun Chirurgin Dr. Miriam Schneider. Kai Hoffmann (Julian Weigend) ist romantisch und weihnachtsbegeistert, Dr. Kaminski (Udo Schenk) ist Hausmeister, Sarah Marquardt (Alexa Maria Surholt) ist engagierte Kioskbetreiberin, Pflegerin Arzu Ritter (Arzu Bazman) ist nun die gefühlskalte Verwaltungsdirektorin, Philipp Brentano (Thomas Koch) ein draufgängerischer Charmeur, Kathrin Globisch (Andrea Kathrin Loewig) eine flippige Sanitäterin, Roland Heilmann (Thomas Rühmann) ein sensibler Pflegedienstleiter mit Pferdeschwanz, Martin Stein (Bernhard Bettermann) ein etwas ängstlicher Physiotherapeut, Maria Weber (Annett Renneberg) die unterforderte Praktikantin und Kris Haas (Jascha Rust) ein unzufriedener Architekturstudent. Für Miriam ist das alles viel zu viel, sie will die Welt so schnell wie möglich wieder verlassen. Als sie erneut auf Louis Hofer trifft, ahnt sie, dass er der Weg aus der Misere sein könnte.

In aller Freundschaft - Rückblick auf Folge 1035 "Hilfe in der Not" vom 12. Dezember

Auf seiner morgendlichen Joggingstrecke trifft Dr. Martin Stein (Bernhard Bettermann) auf seinen alten Freund Jürgen Ewerbeck, der ein persönliches Anliegen hat - er sucht für seine Tochter Vanessa, die von krampfartigen Unterleibsschmerzen geplagt wird, eine vertrauenswürdige Ärztin. Dr. Stein vermittelt an Ina Schulte (Isabell Gerschke), die in der Sachsenklinik ein Zervixkarzinom diagnostiziert. Da der Tumor bereits gestreut hat, muss umgehend operiert werden. Doch Vanessa verweigert die anschließende Chemotherapie. Sarah Marquardt (Alexa Maria Surholt) hat andere Sorgen - ihr neuer Nachbar Olaf Maischer, der Hausmeister von Beruf ist, scheint mehr von ihr zu wollen, als ihr lieb ist. Als er sich wegen Beschwerden in die Sachsenklinik begibt, kommt bei ihr der Verdacht auf, er täusche seine Krankheit vor, um ihr nah zu sein. Auch Dr. Kathrin Globisch (Andrea Kathrin Loewig) bekommt Besuch: Lukas will sich wieder mit ihr versöhnen. Bei einem Telefonat mit ihrem Doktorvater kommt jedoch heraus, dass Teile von Lukas' Buch offenbar Plagiate sind.

Ausblick auf die Folgen der nächsten 6 Wochen ab dem 26. Dezember 2023

