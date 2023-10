"In aller Freundschaft": 6 Wochen Vorschau - so geht es in den Folgen ab dem 31. Oktober 2023 weiter

Marcus Kraftic (Nico Ehrenteit), Mukoviszidose-Patient, musste seine Hochzeitsreise vorzeitig abbrechen und wird wegen einer drohenden schweren Lungenentzündung auf die Intensivstation verlegt. Roland Heilmann (Thomas Rühmann) muss seiner frischgebackenen Ehefrau Elsa (Teresa Klamert) mitteilen, dass es Marcus für eine Spenderlunge noch nicht schlecht genug geht. Miriam Schneider (Christina Petersen) nimmt besonderen Anteil an dem Fall, da sie durch Marcus einen Blick in Cosmos Zukunft zu werfen glaubt. Elsa, die schnell Vertrauen zu ihr fasst, verrät ihr ein drängendes Problem. Sie könnte schwanger sein, hat aber Marcus verschwiegen, dass sie ebenfalls das Muko-Gen in sich trägt. Kris Haas (Jascha Rust) bekommt Besuch von seiner völlig betrunkenen Mutter Sylvia (Nina Weniger). Kris lässt sie auf dem Sofa ausnüchtern, doch sie stürzt schwer. Kris und Ilay Demir (Tan Caglar) lassen sie umgehend in die Klinik bringen, wo Kai Hoffmann (Julian Weigend) neben einer harmlosen Schnittwunde die wesentlich gefährlichere Alkoholvergiftung diagnostiziert. Jasmin Hatem (Leslie-Vanessa Lill) und Lukas Globisch (Frederik Götz) lernen sich zufällig am Foodtruck kennen und geraten spontan in einen angeregten Flirt, der zu einem One-Night-Stand bei Lukas führt. Als Jasmin am nächsten Morgen in die Küche kommt, trifft sie auf Roland Heilmann (Thomas Rühmann) und Kathrin Globisch (Andrea Kathrin Loewig).