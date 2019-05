Na das sind mal überraschende Worte von Iris Klein! In einer unerwarteten Familien-Beichte gibt die Mama von Daniela Katzenberger nun intime Einblicke in ihr Familienleben...

Es wird nicht ruhig bei und ihrer Familie. Erst vor einigen Wochen musste die Katzenberger-Mama das Aus ihrer Karriere als Bar-Betreiberin verkraften. Und auch der Gesundheitszustand von , dem Schwiegervater von , ging an Iris nicht spurlos vorüber. Wie schlecht es dabei jedoch wirklich um Costa stand, berichtet Iris nun in einer traurigen Beichte...

Daniela Katzenberger: Rührende Liebeserklärung an Costa Cordalis

Iris Klein: So schlecht stand es wirklich m Costa Cordalis

Vor einigen Wochen erschütterte die Nachricht die Öffentlichkeit, dass Costa Cordalis auf Grund seines schlechten Gesundheitszustandes ins Krankenhaus eingeliefert werden musste. Danach machten immer wieder Schlagzeilen die Runde, wie kritisch es um Costa steht. Was viele dabei jedoch nicht wussten: Costa ging es teilweise schlechter, als erwartet. So verrät Iris Klein nun über den Schwiegervater ihrer Tochter gegenüber " ": "Es sah schon wirklich ganz düster um ihn aus. Es war kein Scherz mehr. Er lag auch acht Wochen im Krankenhaus." Oh je! Was für traurige Worte! Doch zum Glück konnte sich Costa mittlerweile wieder erholen...

Iris Klein gibt Update zu Costa

Wie Iris weiter berichtet, scheint es Costa momentan wieder besser zu gehen. So fügt sie hinzu: "Er wünscht sich von mir einen Käsekuchen und den kriegt er dann auch. Wir sind alle glücklich, dass auch Sophia (3) noch lange etwas von ihrem Opa hat." Bleibt somit nur zu hoffen, dass im Katzenberger-Cordalis-Klein-Haushalt bald wieder mehr Ruhe einkehrt und Daniela und Co. diese schlimme Zeit hinter sich lassen können.