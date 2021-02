Jan Hofer: Pleite-Drama! Sorge um unseren Ex-"Mr. Tagesschau"

Immerhin sollen frühere Kandidaten bis zu 200.000 Euro kassiert haben – dafür ändert man schon mal seine Meinung. Zumal der einstige "Mr. Tagesschau" erst kürzlich beklagte, dass seine Altersvorsorge hinten und vorn nicht reiche und er von seiner Rente "gerade mal die Miete bezahlen" könne. Wegen Corona sind viele Veranstaltungen ausgefallen, für die er eigentlich als Moderator gebucht war, und eine baldige Besserung der Auftragslage scheint nicht in Sicht zu sein. Da muss ein luxusliebender Lebemann um des teuren Lifestyles willen schon mal einen Plan B aus dem Ärmel schütteln, der in diesem Fall wohl eher auf einen Plan R(TL) hinausläuft: Ende Januar war Hofer in der Show „Zeugnis für Deutschland“ dabei, und ab 26. Februar lässt er bei "Let’s Dance" die Hüften kreisen. Obwohl er doch noch Mitte Dezember eine Teilnahme am quotenträchtigen Tanzwettbewerb weit von sich gewiesen hatte: "Gott bewahre! Ich mache mich doch nicht selber kaputt", versicherte er damals, laut "Closer". Aber wenn die Einnahmen nur noch spärlich fließen und das richtige Angebot auf dem Tisch liegt, lässt man den lieben Gott schon mal einen guten Mann sein – und nimmt Muskelkater und blaue Flecken in Kauf.