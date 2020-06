Jan Josef Liefers bändigt seinen Frauen-Haushalt

Jan Josef Liefers hat trotz eines reinen Frauenhaushalts zu Hause gut Lachen - er hat alles unter Kontrolle. Der "Man tut was man kann"-Darsteller hat seine beiden Töchter zu Hause gut im Griff und achtet darauf, dass sie sich an Regeln halten, wie er dem Magazin "In" jetzt im Gespräch verriet.