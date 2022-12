Jana Ina Zarrella & Giovanni Zarrella: Juhuu, jetzt ist es raus!

Die vergangene Zeit war für Jana Ina alles andere als leicht. So musste sie nicht nur den Verlust von Dackel Tyson verkraften, auch die Corona-Pandemie machte ihr bei ihrer Jahresplanung einen gewaltigen Strich durch die Rechnung. Doch für Jana Ina kein Grund, um den Kopf in den Sand zu stecken. Vor allem mit Giovanni hat Jana Ina einen Partner an ihrer Seite, auf den sie sich immer verlassen kann. So verrät sie jetzt auch, was ihr Liebes-Geheimnis ist, wodurch ihre Ehe so glücklich ist...