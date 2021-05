Jana Ina Zarrella: Zuckersüße Nachrichten! Damit hat keiner gerechnet

Jana Ina kehrt zurück

Die neue Dating-Show heißt "Let Love Rule". Das verkündet RTL2 in einer Pressemitteilung. Und worum geht es? "Zwei ganz normale Singles, die sich vorher nie gesehen haben, ziehen für das erste Date zusammen! In einer gemütlichen Hütte lernen sie sich kennen, einen ganzen Tag und eine ganze Nacht lang, ehe sie nach 24 Stunden entscheiden, ob sie das Abenteuer gemeinsam fortsetzen wollen." Klingt spannend!

Auch Jana Ina kann es kaum erwarten, wieder vor der Kamera zu stehen und Singles zu ihrem großen Liebes-Glück zu verhelfen. "Ich freue mich sehr auf die neue Datingshow. Eine intensive Reise zur Zweisamkeit – pur, direkt und unmittelbar, voller Spannung und Flirts", schwärmt sie.