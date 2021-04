Jasmin Herren: Nächster Todesfall!

Jasmin Herren ist in großer Trauer! Ihr Ex Willi wurde tot in seiner Wohnung gefunden. Der Verlust traf sie mitten ins Herz. "Jasmin Herren steht total unter Schock", erklärte ihre Managerin gegenüber Sender RTL. "Sie war zum Zeitpunkt der Nachricht gerade mit ihrem Hund spazieren und ist über die Nachricht hin zusammengebrochen und wird gerade medizinisch betreut." Jetzt muss die Sängerin den nächsten Verlust verkraften...