Jasmin Herren: Streit an Willis Grab! Jetzt kommt alles ans Licht

Der Tod von Willi Herren versetzte Noch-Ehefrau Jasmin Herren einen tiefen Stich ins Herz! Der Blondine ging es nach der furchtbaren Nachricht sogar so schlecht, dass sie sich in ärztliche Behandlung begeben musste und nicht an der Trauerfeier von Willi teilnehmen konnte. Doch jetzt der Schock! Wie nun berichtet wird, war Jasmin zu der Beerdigung von Willi gar nicht eingeladen. So erläutert nun ihre Managerin gegenüber "Bild": "Jasmin Herren hat weder an ihrer allen bekannten Wohnadresse eine Einladung bekommen, noch per Nachsendeantrag weitergeleitet noch ans Management weiter gegeben." Autsch! Was für eine bittere News! Doch das Fernbleiben von Jasmin könnte auch andere Gründe haben. So erläuterte Jasmin bereits vor dem Tod von Willi, dass sich die Fronten zwischen ihr und Willis Familie extrem verhärtet haben. Wollte die Blondine so einem Streit an dem Grab ihres Ehemannes aus dem Weg gehen?

Bis jetzt gaben weder Jasmin noch die Familie von Willi dazu ein Statement ab...