Jasmin Herren & Philipp Bender: "Vollidiot" - jetzt rechnen die beiden ab

Es ist eigentlich keine Überraschung, dass es in einer Reality-Show auch mal kracht. Doch bei "Forsthaus Rampensau" (bei Joyn PLUS+) geht es bereist in der ersten Folge ordentlich zur Sache! Tuschelthema Nr. 1: Jasmin Herren und ihr Freund Philipp. Besonders Kandidat Sam Dylan kauft ihnen die Liebe nicht ab: "Ein bisschen wie Madonna, die hat auch die heißesten Toyboys. Ich glaube, der ist einfach gecastet für die Show", lästert er ganz offen. Autsch!

Von solchen Gerüchten will das verliebte Paar aber nichts wissen. Noch vor Ausstrahlung der Sendung haben sie mit InTouch Online gesprochen und verraten, wie ihre Erfahrung in dem Format war.