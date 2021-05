Jasmin & Alessia Herren: Jetzt eskaliert der Streit komplett!

Vor fünf Tagen wurde Willi Herren auf dem Melaten-Friedhof beerdigt. Eine war jedoch nicht anwesend: Ehefrau Jasmin. Sie wollte sich lieber ohne den ganzen Trubel einen Tag später verabschieden und legte einen rot-weißen Blumenkranz mit den Worten "Auf ewig. In jeder Sekunde in meinem Herzen. In meiner Seele. A lääve lang. Ich liebe Dich! Deine Ehefrau Jasmin" an Willis Grab. Doch dann kam es zum Eklat...