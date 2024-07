Jason Reimann: Liebes-Überraschung! Er ist wieder vergeben

Der 34-Jährige teilt ein Foto auf Instagram, auf dem er Händchen haltend mit einer anderen Person auf der Couch sitzt und Fernsehen schaut. Dazu schreibt er: "We fit together like two pieces of a puzzle" (z.Dt. "Wir passen zueinander, wie zwei Puzzleteile"). Wenn das mal nicht eindeutig ist!

In den Kommentaren freuen sich seine Fans für ihn: "Schön, dass du wieder jemanden hast, um deinen Weg zu beschreiten", schreibt ein Follower. "Glückwunsch und alles, alles Liebe" oder "Das freut mich, ihr habt euch gefunden", schreiben weitere Fans. Ein offizielles Statement zu seiner neuen Beziehung gibt es allerdings noch nicht.