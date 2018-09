Jeanette Biedermann bestätigt wundervolle Neuigkeiten

Wo steckt bloß ? Diese Frage stellten sich viele ihrer Fans. Seit fast einem Monat gab es kein Lebenszeichen von ihr in den sozialen Netzwerken. Aus einem guten Grund! Den verrät die Schauspielerin jetzt selber.

Jeanette Biedermann: Peinlicher NIPPEL-Blitzer!

Jeanette Biedermann lüftet ein Geheimnis

Jeanette Biedermann lag nicht etwa auf der faulen Haut. Sie probte fleißig für ein Thetaerstück. Denn schon am Freitag ist die Blondine zurück auf der Bühne. "Nach drei Wochen wirklich anstrengender Probe und der dazugehörigen Handypause und Social Media Pause, die ich mir gegönnt habe, bin ich wieder für euch da. Ich wollte mich voll und ganz auf die Arbeit konzentrieren und mich mit nichts ablenken. Deswegen habe ich das Handy mal komplett beiseitegelegt", erklärt die in einer Videobotschaft an ihre Fans.

Am Freitag ist Premiere, dann dürfen die Fans Jeanette Biedermann auf der Bühne in Düsseldorf bewundern. "Ich würde mich freuen, wenn ihr uns zahlreich besuchen kommt", schwärmt die 38-Jährige.

Auch neue Musik wird kommen!

Und damit nicht genug. Denn Jeanette Biedermann war nicht nur fleißig, was ihre Schauspielkarriere angeht. Die Sängerin hat auch an einem neuen Album gearbeitet. Bald bekommen die Fans also auch was auf die Ohren...