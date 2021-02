Jeanette Biedermann: Süßes Baby-Foto sorgt für Jubel

Anlass für das süße Bild ist der Geburtstag des Ex-GZSZ-Stars. Den feiert sie mit ihren Fans bei Instagram und hat eine süße Botschaft.

"*Mit jedem Geburtstag fühle ich mich dem Kind, dass ich einmal war, noch liebevoller verbunden.* Das Kind in mir möchte heute toben, singen, tanzen und lachen und sich um nichts anderes scheren. Ich grüße alle Geburtstagskinder heute! Die Sonne scheint, der Frühling streichelt uns ein wenig über unsere angespannten Seelen gerade und ich glaube, als February Birthday Girl habe ich noch nie einen Geburtstag im Frühling gefeiert. [...] Ich stoße mit euch allen in Gedanken an: auf die Sonne, auf das Leben, auf die Liebe, auf die Freundschaft, auf den Zusammenhalt und darauf, dass wir solidarisch und liebevoll miteinander umgehen.", schreibt sie fröhlich zu dem Foto. Die Beauty ist am 22. Februar 41 Jahre alt geworden.

Jeanette Biedermann: Völlig verändert. Im VIDEO seht ihr die Bilder: