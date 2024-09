Jennifer Lopez: Ersetzt durch eine Jüngere! Ben Affleck turtelt schon wieder

Das tut weh! Während Jennifer Lopez (55) noch an der Trennung von Ben Affleck (52) zu knabbern hat, schlägt er schon ein neues Kapitel auf. Die US-Website "Page Six" enthüllt jetzt, dass Ben schon seit einigen Wochen eine neue Frau an seiner Seite hat: Kathleen Alexandra Kennedy (36), kurz "Kick", die Tochter von Ex-Senator Robert F. Kennedy Jr. Wie das Promi-Portal berichtet, wurden die beiden bereits mehrfach gemeinsam gesichtet – unter anderem in der exklusiven Polo-Lounge des berühmten "The Beverly Hills Hotel".