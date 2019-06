Jenny Frankhauser: Zuckersüße Enthüllung nach Liebes-Outing!

Jenny Frankhauser schwebt im Liebes-Glück! Seit letzter Woche ist es offiziell: Jenny und ihr Hakan sind ein Paar. Via Instagram berichtete Jenny ihre Fans die tolle Neuigkeit und sorgte damit für jede Menge Begeisterung. Doch damit nicht genug...

Jenny plaudert süßes Geheimnis aus

Wie Jenny nun berichtet, ist die Liebe zu Hakan gar nicht mal so frisch, wie viele ihrer Fans vermuten. So erklärt die gegenüber " "- "Prominent": "Das Ganze geht jetzt schon ein paar Wochen. Also Wochen sind wir zusammen, Monate kennen wir uns schon. Wir haben uns über kennengelernt. Es hat sofort gefunkt und, ja, jetzt habe ich einen Freund. Ich freu mich." Na das ist mal eine Überraschung! Jenny und ihr Hakan scheinen also schon länger gemeinsam durchs Leben zu gehen. Und auch in Jennys Familie ist Hakan schon ein fester Bestandteil...

Mama Iris Klein ist begeistert von Hakan

Wie via Instagram deutlich wird, ist Mama ein absoluter Fan von ihrem Schwiegersohn in spe. Und auch Hakan beteuerte, dass Iris Klein "eine absolute Traum-Schwiegermutter" ist. Bleibt somit nur noch zu abzuwarten, ob sich Jenny und ihr Liebster in diesem Jahr das Jawort geben werden. Wir können definitiv gespannt sein und freuen uns schon jetzt...