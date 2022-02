Jess Seefeldt

Jess hatte noch nie große Probleme damit, Muster aufzubrechen und Themen anzusprechen, über die in der Gesellschaft eher weniger gesprochen wird, uns aber (fast) alle betreffen oder irgendwann mal betreffen können. Sei es zum Beispiel in einem Selbsttest von Reuseable Tampons ihre Periode zu dokumentieren (und zu zeigen), als auch über sozial-gesellschaftliche Themen aufzuklären und ihre eigenen Erfahrungen zu teilen. In ihrem Artikel über ihre Demisexualität konnten sich daher auch viele Leser:innen selbst wiederfinden.

Zum Schreiben kommt außerdem Jess zweite große Leidenschaft: Social Media. Besonders Instagram und neuerdings auch TikTok haben es ihr angetan. Als Content Creatorin nutzt sie die Plattformen zum einen als Inspirationsquelle, aber vor allem auch zum Teilen der eigenen Inhalten.

Nun startet Jess als Online-Redakteurin für Lifestyle und teilt all ihre Erfahrungen aus diversen Lifestyle-Produkt-Tests mit euch. Ob Perioden-Unterwäsche oder den neuesten TikTok-Hype. Sie verrät euch ihre ehrliche Meinung.