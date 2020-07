Jessica Paszka: Große Sorge! Wie schlecht geht es ihr wirklich?

Jessica legt eine traurige Beichte ab

"Ihr Lieben. Ein kleines Lebenszeichen von mir! Es ist alles OK! Ich fühle mich aktuell nur halt einfach schlapp und irgendwie leer", schreibt die ehemalige "Bachelorette" in ihrer Instagram-Story. "Ich bin ein stets positiver Mensch, allerdings bin auch ich mal schwach, mal leer, mal ausgelaugt."

Und dann legt sie eine traurige Beichte ab: "Ich bin bei weitem nicht perfekt und das ist auch gut so. Nur leider ist eine meiner größten Schwächen, so gut es geht perfekt sein zu wollen. Für euch, für meine Familie, für meine Freunde. Und manchmal stehe ich mir damit selbst oft im Weg. Ich versuche, wirklich alles zu geben, aber mir gelingt es nicht immer und dann kommt der innerliche Stress und eine Unruhe in mir auf, die ich auch öfter verstecke."

Anfang des Jahres erklärte das TV-Sternchen in einem Interview mit RTL, sich sehr gut mit dem Druck auszukennen, der hinter dem Instagram-Fame steckt. Wächst ihr etwa alles über den Kopf?

