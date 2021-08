Jimi Blue Ochsenknecht & Yeliz Koc: Mega-Ärger vor der Geburt! Jetzt kommt alles raus

Die 27-Jährige blieb lieber zu Hause in Berlin und postete auf ihrem Instagram-Profil Werbung und neue Outfits für das Baby in ihrem Bauch. Aber keine Glückwünsche. Das warf bei vielen Followern Fragen auf. Hängt bei den Ochsenknechts immer noch der Haussegen schief? Denn nachdem es im Juli zwischen Yeliz und Jimi heftig gekriselt hatte, entfolgte sie auf Instagram seinen Familienmitgliedern. Zwar rauften die werdenden Eltern sich schnell wieder zusammen, doch zum Geburtstag ihrer Schwiegermutter in spe wollte Yeliz dann doch nicht kommen. Offiziell, weil sie hochschwanger nicht reisen könne, heißt es aus dem Umfeld der Ochsenknechts. Yeliz antwortet allerdings etwas ganz anderes, als einer ihrer Follower wissen will, wieso sie das Familientreffen schwänzte: "Meine Familie ist bei mir", erklärt sie. SEINE Familie gehört wohl nicht dazu...