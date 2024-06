Joachim Llambi: "Let's Dance"-Aus? Er dreht für eine neue Serie!

Es nicht ungewöhnlich für Joachim Llambi sich während der "Let's Dance"-Pause oder an anderen Wochentagen weiteren Projekten zu widmen, so war er unter anderem 2015 ein Jury-Mitglied der RTL-Tanzshow "Stepping Out" und moderierte von 2016 bis 2018 die Neuauflage der Show "Jeopardy!"

Dieses Mal ist die Situation jedoch etwas anders. Die MDR-Talkshow "Riverboat" findet nämlich jeden Freitagabend statt — zur selben Zeit wie "Let's Dance". Für einige Monate sollte dies kein Problem darstellen, doch sobald die neue Staffel der RTL-Tanzshow anläuft, müsste Llambi eines der beiden Projekte aufgeben.

Oder auch nicht! Wie "Bild" berichtet, würde der Juror so in dieser Zeit beim "Riverboat" abwechselnd von dem Comedian Matze Knop (49), dem Ost-Urgestein Wolfgang Lippert (72) und Ex-MDR-Programmdirektor Klaus Brinkbäumer (57) vertreten werden. Nach "Let's Dance" soll Llambi dann jedoch wieder übernehmen und gemeinsam mit Moderatorin Kim Fisher (55) durch die Show führen.

Holt Joachim Llambi jetzt seine Tochter zu "Let's Dance"?: