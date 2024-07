Joe Bonsall: Die Country-Legende ist tot

Schon im Januar 2024 musste Bonsall die geplante Abschiedstournee seiner Band "Oak Ridge Boys" absagen, da sein Gesundheitszustand die Reise einfach nicht mehr zuließ. "Viele von euch wissen, dass ich seit über vier Jahren mit einer langsam einsetzenden neuromuskulären Erkrankung zu kämpfen habe. Ich bin jetzt an einem Punkt angelangt, an dem das Gehen unmöglich ist", sagte er damals. "Es ist einfach zu schwierig geworden. Es waren großartige 50 Jahre, und ich bin allen 'Oak Ridge Boys', der Band, der Crew und dem Personal für die ständige Liebe und Unterstützung dankbar, die ich in all der Zeit erlebt habe."

Als langjähriges Mitglied der Gruppe fiel es ihm natürlich besonders schwer, nicht mehr mit ihr auf Tour gehen zu können. Die Jungs feierten zusammen große Erfolge und erhielten viele Auszeichnungen. 2015 wurden sie sogar in die Country Music Hall of Fame aufgenommen.

Ein winzig kleiner Trost bleibt seinen Fans jedoch: Bonsall interessierte sich nicht nur für die Musik, er war auch als Autor tätig. Im November sollen seine Memoiren "I See Myself" veröffentlicht werden, die seinen Anhängern bisher unbekannte Einblicke in sein Leben geben werden ...