Jörg Pilawa: Bitteres Ehe-Drama!

Der gefragte TV-Moderator arbeitet in Dauerschleife. Hinter ihm liegt ein wahnsinniger Aufzeichnungs-Marathon. Das irre Pensum hinterlässt Spuren. "Ich komme schon körperlich an meine Grenzen", gibt der 55-Jährige, laut "Das Neue", zu. Dabei betonte er noch im Sommer: "Will ich das in dieser Schlagzahl weitermachen? Das kann ich definitiv verneinen." Schöne Worte sind die eine Sache, Taten folgen zu lassen eine ganz andere. Jetzt, im Dezember, läuft der Vertrag mit der ARD aus. Ob Pilawa sich nächstes Jahr endlich Zeit für Zweisamkeit nimmt, wird sich zeigen. Es wäre eine große Chance für die Liebe!