Jorge Gonzales plaudert über seine neue Show

Factor by Jorge Gonzales'.

Im Interview mit DWDL erklärt der Kubaner euphorisch, warum er sich so über die neue Show freut: "Das Schöne an 'E! Factor' ist, dass ich die Themen und die Gäste auswählen kann. Das ist 360 Grad Jorge Gonzalez".

Die Idee zur Sendung kommt aus Amerika, denn dort läuft ein ähnliches Format unter dem Namen "Fashion Police". Die Moderatorin Joan Rivers ist dafür bekannt, kein Blatt vor den Mund zu nehmen und auch mal richtig fiese Kommentare abzulassen. Ganz so gemein sein will Jorge allerdings nicht: "Ich sehe mich als direkter Kritiker aber mit Augenzwinkern. Alles was ich sage, kommt vom Herzen. Wenn ich aber katastrophale Stylings sehe, kann ich einfach nicht lügen."

Einen Styling-Tipp hat der Laufsteg-Trainer auch schon vor Beginn der Show parat: "Bloß nicht die beste Freundin Fragen. Das geht schief. Ein Stylist muss sein!"

Wir sind auf jeden Fall schon gespannt, wie Jorge sich bei ,E! Factor' schlägt und welche ausgefallenen und coolen Schuhe er wieder tragen wird!