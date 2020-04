Judith Williams: Schock-Geständnis nach neun Jahren Ehe

Vor fast neun Jahren gaben sich und ihr Alexander ganz romantisch das Jawort im Kurparkschlösschen Herrsching direkt am Ammersee, und man hatte bisher das Gefühl, dass die Unternehmerin und ihr Mann eine ebenso traumhafte Ehe führen: Sie nahm seine Söhne (heute 18 und 20, aus einer früheren Ehe) wie ihre eigenen an. Die Töchter Sophia (13) und Angelina (11) machen das Glück vollkommen. Trotz Großfamilie gelingt es Judith, ihre Geschäfte weiterzuführen und Teil der Gründersendung „Die Höhle der Löwen“ zu sein – dank ihres Ehemannes. Doch was die 48-Jährige jetzt schonungslos in einem Podcast von „Antenne Bayern“ über ihre Ehe preisgab, überrascht...

„Wenn mein Mann nicht so impertinent gewesen wäre, wäre ich bis heute nicht verheiratet.“ Oha! Hätte es diese Liebe also fast nicht gegeben? Rückblick: Bereits das Kennenlernen der beiden verlief etwas holprig, wie die Investorin in ihrem Buch erzählt: 2004 bat sie ihr Freund, Star-Friseur Udo Walz (75), auf seinem Geburtstag zu singen. Alexander Stecher war damals der Moderator der Geburtstagsparty.

Judith Williams hätte fast ihr Glück verpasst

Er war noch verheiratet mit einer anderen Frau – und damit ohnehin uninteressant für Williams. Außerdem verhielt er sich ihr gegenüber sehr schroff. Judith unterhielt sich lieber mit seinem Zwillingsbruder Manfred (52). Der stellte Jahre später auch den Kontakt zwischen ihr und seinem Bruder wieder her. Alexander meldete sich bei Williams und fing an, Gesangsunterricht bei ihrem Vater zu nehmen. Sie zog in seine Nachbarschaft. Alexander musste am Anfang extrem um die Aufmerksamkeit seiner Angebeteten kämpfen, denn sie verrät weiter: „Ich bin der schlimmste Flirt, den man haben kann. Ich bemerke es immer zu spät.“ Das läge daran, dass sie als Kind auf eine katholische Mädchenschule ging und deshalb viel zu schüchtern sei.

Judith Williams: Jetzt kracht es mit Kollegin Dagmar Wöhrl!

Kaum zu glauben bei so einer taffen Frau, die seit Jahren auf dem Homeshopping Sender HSE24 , Schmuck und Kosmetik vertreibt – und das mit großem Erfolg. Für ihre berufliche Leidenschaft hat sie stets gekämpft, doch ihr privates Glück hätte sie fast gehen lassen…

Die besten Frisuren von Judith Williams seht ihr im Video: