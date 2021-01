Jürgen Drews: Baby-Glück! Der 75-Jährige freut sich über Nachwuchs!

"Ich habe meinen Vater per SMS darüber in Kenntnis gesetzt, dass er Opa geworden ist", heißt es nun von Sohn Fabian gegenüber "Bild". Er ergänzt: "Darauf hat er leider nicht reagiert." Als Erklärung fügt er jedoch abschließend hinzu: "Wir haben ja seit Jahren keinen Kontakt mehr." Das sich Jürgen über die Baby-News allerdings nicht gefreut hat, ist eher unwahrscheinlich. Schließlich ist der Malle-Star dafür bekannt, wie sehr ihm seine Familie am Herzen liegt. Bleibt somit eigentlich nur abzuwarten, ob sich Jürgen in der nächsten Zeit nochmal zu den Nachwuchs-News äußern wird. Wir können gespannt sein...