Jürgen Drews & Ramona: Folgenschwere Entscheidung!

Huch, so kennen wir und Ramona gar nicht. Die Frau des Mallorca- wendet sich nun mit einer traurigen Beichte an die Öffentlichkeit...

Michael Wendler & Laura Müller: Hochzeit im TV!

Jürgen Drews spricht über seine finanzielle Lage

Erst kürzlich berichtete Jürgen Drews seinen Fans, dass seine Rente verdammt niedrig ausfällt. So erklärte er gegenüber "Bild": "Das sind noch nicht einmal 200 Euro. Davon kann ich mit Ramona einmal schön essen gehen. Das war's." Autsch! Doch damit nicht genug! Obwohl Jürgen erst gestern seinen 75. Geburtstag feierte, bricht Ehefrau Ramona nun ihr Schweigen und legt einen wahren Seelen-Strip hin, mit dem sie nicht nur bei ihren Fans für reichlich Aufsehen sorgt...

Ramona schüttet ihr Herz aus

Wie Ramona jetzt erklärt, würde sie, wenn Jürgen mal etwas passiert, nie wieder einen anderen Mann in ihr Leben lassen. So erläutert sie gegenüber "Bunte": "Das wird nie passieren. Unsere Liebe kann kein anderer Mann toppen." Sie ergänzt gegenüber Jürgen: "Ich würde keine Partnerschaft mehr eingehen. Du bist meine Lebensliebe." Wow! Was für eine emotionale Beichte! Und auch Jürgen hat eine klare Vorstellung von seinem Ableben: "In gerader Haltung gespitzt von der Bühne fallen. Das wäre der schönste Tod. Oder einschlafen und nicht mehr aufwachen."

Oh je! Werden Danni und Lucas diese Hürde meistern?