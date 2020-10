Jürgen Drews: Sex-Skandal um Tochter Joelina!

Wie Joelina Drews nun beweist, nimmt sie beim Thema Sex kein Blatt vor den Mund. So berichtet sie nun, dass sie sich des Öfteren zum Geschlechtsverkehr mit einem Pärchen trifft. Gegenüber "RTL" plaudert sie: "Also, das kann man sich so ein bisschen vorstellen wie 'Freundschaft Plus', nur dass dann halt bei dieser 'Freundschaft Plus' zwei Leute involviert sind." Ebenfalls ergänzt sie: "Entweder man geht zuerst etwas trinken oder etwas essen oder, keine Ahnung, nachts um 2:00 Uhr kommt man dann mal kurz vorbei. Also, es ist aber super entspannt." Hoppla! Und was sagen Jürgen und Ramona zu so viel Offenherzigkeit ihrer Tochter?