Keine weitere Staffel: Castingshow im TV wird eingestellt!

Sky versuchte sich an einer Neuauflage von „X Factor“ – das ging aber ziemlich schief. Denn kaum ein Zuschauer wollte die Castingshow sehen. Das zieht nun Konsequenzen nach sich: Der Pay- -Kanal wird keine weitere Staffel in Auftrag geben.

X-Factor wird eingestellt

"Nach internen Analysen haben wir uns dazu entschieden, die Show 'X Factor' über die erste Staffel hinaus auf Sky nicht fortzusetzen", sagte Sky-Programmchefin Elke Walthelm gegenüber „DWDL“.

Die Zuschauer blieben aus und die Kosten waren zu hoch. "Die hochwertig produzierte Show erreichte eine breite Presse- und Social-Media-Coverage, sie hatte tolle Juroren, Moderatoren sowie sehr talentierte Kandidaten und auch zufriedenstellende Zuschauerzahlen. Trotzdem konnte das Format die Herzen unserer Abonnenten leider nicht in dem Maße erobern, um die Investition in eine zweite Staffel zu rechtfertigen", so die Sprecherin weiter.