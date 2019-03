Welche Prominenten sind 2019 gestorben? In der Bildergalerie zeigen wir die Stars, von denen wir uns in diesem Jahr verabschieden mussten.

Keith Flint: Prodigy-Star stirbt mit 49 Jahren

Der „The Prodigy“-Frontmann wurde am 4. März in den Morgenstunden tot in seinem Haus in Dunmox (Essex) aufgefunden. Offenbar hat Keith Flint im Alter von 49 Jahren begangen.