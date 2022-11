König Charles: Erniedrigt! Hinter den Palastmauern wurde er entthront

Selbst die ehrwürdige Zeitung "Times" schrieb jetzt, dass es Camilla sei, die heimlich im Palast die Fäden ziehe. Sie ist der "wahre Boss", die "Geheimwaffe" des Palastes. Nur mit ihr würde Charles auf Augenhöhe sprechen, und nur der, den sie gutheißt, wird auch eingestellt. Wer es sich derzeit mit Camilla verscherzt, hat ganz schlechte Karten, heißt es. Und der König? Der sei ihr beinahe hörig und eher die Marionette seiner Frau.

Zumindest sorgt die Queen Consort für ihre ganz persönlichen Schäfchen ziemlich gut. Das geht schon so weit, dass die Leute von Vetternwirtschaft reden: Ihrer Schwester Annabel hat sie beispielsweise einen äußerst lukrativen Job zugeschanzt: Die Innenarchitektin erhielt offenbar ohne Ausschreibung den Zuschlag zur Renovierung eines Hotels, welches zu einer Plansiedlung von Charles am Rande von Dorchester gehört. Insgesamt sollen Gelder in Höhe von rund 1,7 Millionen Euro geflossen sein …

Auch Andrew Parker Bowles, der Ex-Mann von Camilla und Vater ihrer Kinder, gehört plötzlich wieder zum inneren Kreis der Königsfamilie: Gerade erst vertrat er ganz offiziell die Königsgemahlin bei der Beerdigung eines Cousins zweiten Grades der verstorbenen Queen Elizabeth. König Charles soll nicht begeistert gewesen sein – konnte seiner Ehefrau aber wohl nicht die Stirn bieten. Man darf gespannt sein, was Camilla noch so alles bestimmen wird …

