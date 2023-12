König Willem-Alexander: Todesfall! Große Trauer bei Schwägerin Prinzessin Mabel

Prinzessin Mabel hat ihre Schwester verloren. Nicoline Wisse Smit soll laut Medienberichten verstorben sein. Das niederländische Magazin "Story" berichtet: "Nicoline starb am 12. November und ihre Beerdigung fand sechs Tage später im kleinen Kreis statt." Die 53-Jährige hinterlässt die 23-jährige Tochter Lotte und ihren Lebensgefährten Robert Jan Galema.

Im November 2022 machte die Schwester von Prinzessin Mabel öffentlich, dass sie an Krebs erkrankt sei. Mit ihrer Diagnose ging sie offen um und eröffnete einen Blog, in dem sie über Themen wie Bestrahlung, Chemotherapie und Bücher zum Thema Krebs schrieb. Nicoline Wisse Smit fand: "Die Diagnose 'metastasierender Krebs' verursachte einen ziemlichen Wirbel und tut dies auch heute noch (ziemlich oft)" und bemerkte weiter: "Ein Bild, das nicht mit der Realität übereinstimmt, die ich erlebt habe. Nur habe ich das zu spät entdeckt. Und so lag ich, die sich selbst als medizinisch mutige Person bezeichnet, verängstigt auf dem Bestrahlungstisch im Antoni van Leeuwenhoek Krankenhaus." Nun hat Nicoline Wisse Smit ihren Kampf gegen die Erkrankung verloren.