Königin Margrethe: Ihr Enkel will kein Prinz mehr sein

Was seine königliche Großmutter von den aktuellen Neuigkeiten ihres Enkels hält, ist nicht bekannt. Der Prinz will nicht mehr seinen Prinzen-Titel tragen. Er will so normal wie möglich leben. Nach seinem 18. Geburtstag machte er seinen Führerschein, fährt ein eigenes Auto und geht auf ein Internat. Für ihn die Vorstellung eines ganz normalen Lebens…