Königin Maxima: Wirbel um ihr Liebesleben

Fürsorgliche Mutter, liebende Ehefrau, volksnahe Königin! Máxima der Niederlande (46) ist jedermanns Liebling! Doch nun sorgen pikante Enthüllungen aus ihrem Liebes-Leben für mächtig Wirbel...

Denn jetzt kam heraus: Als die gebürtige Argentinierin 1999 Willem-Alexander (50) kennenlernte, war sie noch liiert! Mit ihrem damaligen Freund Dieter Zimmermann wohnte sie sogar zusammen. Es war ernst zwischen den beiden. Aber als der König in ihr Leben trat, hinterging sie ihren deutschen Freund und servierte Dieter eiskalt ab! Schockierend! So ein dreistes Verhalten kennt man von Máxima gar nicht. Der Fremdgeh-Skandal ist jedoch längst nicht alles, was jetzt über die dreifache Mutter ans Licht kommt. Schöne Woche kennt noch mehr intime Geheimnisse!

Königin Máxima & König Willem-Alexander: Schock-Auftritt

Zeigt Maxima jetzt ihr wahres Gesicht?

Was sicher auch niemand von der 46-Jährigen gedacht hätte: Mit ihren Angestellten geht sie nicht gerade zimperlich um! Weil die Königin gerne früh aufsteht, bekommt auch ihr Personal nur fünf Stunden Nachtruhe. Es sei denn, Máxima ist großzügig. Dann dürfen die Haushälterinnen „ausschlafen“. Um 7.30 Uhr müssen sie aber aus den Federn!

Trotzdem gibt es auch Positives zu berichten. Sie ist z. B. ein großer Musik-Fan. Máxima hat schon Kinder ins Schloss eingeladen, um ihnen beim Musizieren zuzuhören. Auch in Sachen Mode kann sie punkten. Máxima liebt strahlende Farben, Schnitte, die ihre weiblichen Formen betonen. Allerdings hat sie Probleme, schöne Pumps zu finden. Denn Máxima hat Schuhgröße 42/43! Gibt es ein Modell in ihrer Größe, kauft sie es gleich in mehreren Farben...