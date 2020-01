Reddit this

Lara Rúnarsson: So schnell geht das Party Make-up der amtierenden "Miss Bayern"

Am 15 Februar kämpft Lara Rúnarsson um den Titel "Miss Germany 2020". Doch vorab erfährst du hier, wie du das perfekte Party Make-up der Beauty ganz schnell nachschminken kannst...

Lara Rúnarsson: Mit dem Party-Make-up der amtierenden "Miss Bayern" (22) verwandelst auch du dich blitzschnell in echte Schönheitskönigin…

Und so wird es gemacht:

Schritt 1

Ein ebenmäßiger Teint ist die Basis für den Look. Zuerst eine mattierende Foundation auftragen. Leichte Augenschatten oder Rötungen radiert danach ein deckender Concealer aus. Punktuell mit dem Finger einklopfen. Im Anschluss nur die T-Zone mit losem Puder mattieren. Für mehr Frische etwas Rouge auf die Wangen stäuben.

Schritt 2

Jetzt sind die Augen an der Reihe: Das komplette Lid mit einer Nude-Nuance grundieren. Auch einen Hauch am unteren Lidrand verteilen. So kommt das spätere Augen-Make-up noch besser zur Geltung. Jetzt ab der Mitte des Lids mit mattem Dunkelbraun hauchzarte Katzenaugen schminken, die sanft zum Außenwinkel auslaufen.

Schritt 3

Intensiv getuschte Wimpern und definierte Brauen verleihen dem edlen Look noch mehr Ausdruck.

Schritt 4

Der Kussmund wird zum krönenden Abschluss mit einer samtigen Rosenholz-Nuance verschönert: erst die Konturen mit Lipliner umrahmen, dann den Mund ausmalen.

Damit geht es:

Mascara:

Wimperntusche für maximal entfaltete Wimpern wie Schmetterlingsflügel, L'Oréal Paris, ca. 10 Euro.

Lippenstift:

Cremiger "Color & Care"-Lipstick in der Farbe "Sandy Rose". Astor, ca. 8 Euro.

Make-up:

Verleiht dem Teint natürliche Frische: "Photofocus Foundation", mit mittlerer Deckkraft (in 6 Nuancen). Wet n Wild, ca. 7 Euro.

Brauen-Set:

"Brow Kit", für ausdrucksstarke Styles. Sleek, ca. 8 Euro.

Lidschatten-Palette:

Mit sanften Natur-Nuancen: "Natural Nude Shimmer Strip Shadow & Liner"-Palette. Physicians Formula, ca. 13 Euro.

Das passt dazu:

"Joy Eau de Parfum Intense" macht mit Rosen, Jasmin, Vanille und Sandelholz happy. Dior, 50 ml, ca. 96 Euro.

