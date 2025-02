"Let's Dance 2025": Dieser Promi ist der Favorit der Staffel

Roland Trettl, Christine Neubauer und Taliso Engel tanzten zu "At last" von Etta James. Christine sicherte sich 14 Punkte, Roland erhielt wiederum nur 12 Punkte. Mit 15 Punkten sicherte sich Taliso den Sieg.

Leyla Lahouar, Paola Maria und Simone Thomalla tanzten zu "I Need to Know" von Marc Anthony. Alle drei erhielten von der Jury jeweils 10 Punkte.