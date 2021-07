Marco und Tamara Gülpen: Drama um das "Goodbye Deutschland"-Paar!

Die Flut setzte den kompletten Keller des Hauses unter Wasser, welches dort 2 Meter hoch stand. Tamara Gülpen rannte noch schnell in den Keller, um einige Sachen zu retten - danach wurde der Kleine geweckt. Dabei wären sie eigentlich gar nicht in Deutschland gewesen. "Wir waren wegen der Kommunion unseres Patenkinds in Deutschland", so das Paar. Untergekommen sind Marco und Tamara Gülpen bei Elke und Frank Fussbroich.

