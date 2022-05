Mathias Mester: Trauriges Liebesdrama bei "Let's Dance"

In seinem Contemporary vertanzte er das Liebes-Aus mit seiner Ex-Freundin. "Es gab auch nicht nur den fröhlichen, lustigen Matze. Wir tanzen in unserem Contemporary eine Geschichte über Liebeskummer. Ich war sehr verliebt. Ich habe quasi mein Leben in ihre Hände gelegt, habe vieles verändert, Freunde verlassen, 500 Kilometer weggezogen. Dann kam noch der Messerstich, wenn man dann betrogen wird", erzählter er im Einspieler.