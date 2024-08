Melanie Müller: Baby-Freude? Fehlanzeige! Giftige Nachricht nach der süßen News

Für Mike Blümer (57) könnte es aktuell kaum besser laufen. Der Ex von Melanie Müller (36) erwartet zusammen mit seiner neuen Partnerin Katharina Kahmann (32) ein kleines Mädchen. Genau das hat er sich schon so lange gewünscht! "Wahrscheinlich, weil ich so einen großen Beschützer-Instinkt habe", verrät er im Gespräch mit RTL. "Außerdem habe ich auch schon ein zuckersüßes Mädchen und eine sehr innige Bindung zu ihr. Nichts gegen meinen Sohn, der ist auch toll. Aber Mädchen sind am Ende einfach kuschliger." Doch was sagt seine Verflossene zu der Baby-News?