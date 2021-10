Melanie Müller: Am Ende! Jetzt verliert sie die Nerven!

"Bist du bekloppt, mich zu fragen, was ich von 2021 halte? GAR NICHTS!", brüllt Melanie Müller auf die Frage eines Reporters gegenüber "Closer", wie sie die Ballermann-Saison denn so verdaut hat. Der Frust sitzt tief: "Ich hatte vier, fünf Auftritte. Ich will das Jahr einfach nur aus meiner Gehirnkiste streichen!"

