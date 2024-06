Melody Haase: Beziehung mit Money Boy! Jetzt äußert sie sich

Offenbar zweifeln nicht nur ihre Follower, sondern auch Melodys Reality-TV-Kollegen ihre Beziehung an: So hat der ehemalige "Temptation Island"-Kandidat Credo La Marca seine Follower gefragt, ob sie glauben, dass die Liebe zwischen Money Boy und Melody echt sei. "Weiß auch nicht, was diese Reality-TV-Statisten ihren Mund aufmachen. Ich war immer nett zu diesem Problemkind", sagt Melody dazu.