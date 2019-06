Menowin Fröhlich: Sensation! Jetzt legt er die Karten auf den Tisch

Reddit this

Lange war es ruhig um Menowin Fröhlich. Doch nach einer langen musikalischen Pause wird noch in diesem Sommer seine neue Single erscheinen. Auf Instagram verriet er nun endlich den Namen seines Songs!

Er hatte sich den „ “-Sieg so sehr gewünscht. Doch leider reichte es damals nicht ganz und belegte den zweiten Platz. Danach wurde es ruhig um den Sänger, der lange mit Drogenproblemen zu kämpfen hatte.

Menowin veröffentlicht neuen Song

Mittlerweile ist der fünffache Papa clean und konzentriert sich neben seiner Familie auch wieder auf die Musik. Im Oktober 2018 verkündete er bereits, einen Plattenvertrag unterschrieben zu haben. Nun dürfen sich seine Fans endlich auf eine brandneue Single freuen!

"Endlich ist es so weit: Ich darf euch den neuen Namen meines Songs verkünden: 'Meine No. 1'", verkündete Menowin am Freitag auf seinem -Account. Bisher hat er noch nicht verraten, wann genau man seine Single hören kann – lange dürfte es allerdings nicht mehr dauern!