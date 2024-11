Michael Busse: „Goodbye Deutschland“-Star macht Krebsdiagnose öffentlich

Im Gespräch mit der „Mallorca Zeitung“ schilderte Michael, wie er die ersten Anzeichen bemerkte: „Ich habe bereits vor einem Jahr bemerkt, dass sich auf meinem Kopf immer wieder eine kleine Kruste bildet. Vor etwa sechs Monaten trat das dann auch auf meiner Wange auf, allerdings nur an einer Stelle.“ Doch erst am Mittwoch, dem 13. November, suchte er schließlich einen Hautarzt auf. Die Reaktion des Dermatologen war eindeutig: „Das muss dringend entfernt werden – sowohl an der Wange als auch auf dem Kopf. Die Proben wurden direkt eingeschickt.“

Nachdenklich fügte Michael hinzu: „Man denkt immer, sowas passiert einem selbst nicht. Und plötzlich ist es doch so weit.“ Nun steht für ihn eine Laser-Therapie an, und er will alles tun, um sich zukünftig besser zu schützen: „Ich werde von nun an immer ein Basecap tragen und viel Sonnencreme benutzen.“

Es wird deutlich, dass Michael Busse nicht nur seine Geschichte teilen will, sondern vor allem hofft, andere zur Vorsorge zu bewegen. Seine Offenheit zeigt, wie wichtig es ist, erste Anzeichen ernst zu nehmen und frühzeitig zu handeln.