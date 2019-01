Michelle Hunziker: Babybauch! So stolz zeigt sie ihre Kugel

Der Babybauch ist deutlich unter der kurzen Latzhose zu sehen. Und auch das Strahlen von Hunziker spricht Bände. Sie hat den typischen Schwanger-Glow, den werdende Mütter so austrahlen. Doch Moment mal! Verkündet die Moderatorin hier etwa ihre vierte Schwangerschaft?

Michelle Hunziker zeigt ihren Babybauch

Da muss sie die Fans leider enttäuschen. Bei dem Foto, dass die Blondine in den sozialen Netzwerken geteilt hat, handelt es sich um ein altes Bild. "Neulich sprach ich mit den Müttern über die "Stories" und ich war überrascht, wie viele Botschaften ich von schwangeren Frauen bekommen habe. Nachdem ich drei Kinder bekommen habe, möchte ich sie wirklich beruhigen ... Ich weiß, man hat Rückenschmerzen, übermäßigen Speichelfluss, Magensäure, Übelkeit, Magenjucken, ganz zu Schweigen von Wassereinlagerungen (ich war ein Wasserballon) ... [...] aber es ist Teil des Spiels", schreibt sie zu dem Schnappschuss.

will den Frauen Mut machen. Sie sollen sich weniger Sorgen machen und viel mehr ihre Schwangerschaft genießen. "Setzen Sie sich mit Ihrem Baby in Verbindung und denken Sie nur an den Moment, in dem Sie ihren Engel in den Armen haben ...", so Michelle weiter.

Michelle Hunziker: Dementiert die Schwangerschaft

Doch bevor böse Gerüchte auftauchen, klärt Michelle Hunziker ihre Fans auf. "Auf dem Bild war ich mit Sole schwanger! Bevor alle sagen, dass der Bauch in einer Nacht gewachsen ist...", stellt sie klar.

Nachwuchs könnte es bald trotzdem bei Michelle und ihrem Mann Tomaso geben. Denn die 41-Jährige macht kein Geheimnis daraus, dass sie sich nach drei Töchtern noch einen Jungen wünscht...