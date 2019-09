Michelle Hunziker: Drama im Liebes-Urlaub! Ihre Ehe ist am Ende!

Im Urlaub kracht es zwischen Hunziker und Tomaso Trussardi gewaltig...

Michelle Hunziker: Neue Frisur! Sie überrascht mit Pony

Öffentlicher Streit zwischen Michelle Hunziker & Tomaso

Sie geben das Bild der perfekten Bilderbuchfamilie ab, zeigen sich immer wieder gemeinsam und sind dabei vor allem eines: glücklich. Das dachte man zumindest bisher. Denn nun wurden Michelle Hunziker und ihr Mann Tomaso Trussardi im Familienurlaub auf Sardinien beobachtet - wo sie lauthals stritten, heißt es durch "Freizeitwoche". Herrscht also doch Ärger im Paradies? Offensichtlich!

Auf Michelle Hunziker & Tomaso kommen schwere Zeite zu

Schon lange wurde über eine Pleite des Modelabels Trussardi, an dessen Spitze Tomaso steht, spekuliert. Ein Ende des Luxuslebens, an das sich beide gewöhnt haben, wäre ein großer Einschnitt. Klar, dass das zu Streitigkeiten führen kann! Die Moderatorin sagte über eine angebliche Liebes-Krise bereits: "Man muss ja nicht immer dementieren. Die Zeit wird's zeigen!" Ist die Ehe etwa am Ende? Michelle soll vor Kurzem gesagt haben, dass die Baby-Planung abgeschlossen sei. Dabei hatte sie sich seit der Geburt von Celeste so sehnlichst noch einen Sohn von Tomaso gewünscht!

Große Sorge um ! Wie geht es ihr wirklich?