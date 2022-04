Mike Singer: Aus und vorbei! Er hat eine Entscheidung getroffen

"Ich bin damit aufgewachsen. Dieses Social-Media-Thema. Ich habe mit dreizehn oder zwölf damit angefangen, war wirklich seitdem gefühlt jeden Tag da drauf, habe immer Videos gepostet, immer Fotos gepostet, immer probiert, für die Fans, auf die man natürlich stolz ist, die man mit der Zeit sich aufgebaut hat, glücklich zu machen", offenbart Mike nun gegenüber "ARD"-"Brisant". Ehrliche Worte, die zeigen: Mike hat alles dafür gemacht, um seine treuen Anhänger über "Social Media" glücklich zu machen! Doch mit der Zeit hatte er genug davon! So fügt er hinzu: "Aber irgendwann merkst du einfach: 'Hey, du bist gar nicht mehr du, postest gar nicht mehr die Dinge, um dich selbst glücklich zu machen, sondern du machst es, weil die Leute ja viel von dir erwarten. Ich war zu verkopft auch in dem Thema. Und diese Pause hat mir sehr, sehr viel Zeit zum Nachdenken gebracht." Ob Mike in der nächsten Zeit seine Social Aktivitäten wohl noch öfters auf Eis legen wird? Wir können gespannt sein!