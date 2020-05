Mike Singer: Zuckersüße Baby-News!

Mike Singer surft momentan auf der Erfolgswelle! Der 20-Jährige begeisterte nicht nur alle als Wuschel bei "The Masked Singer", sondern hat vor kurzem auch seine neue Single "Paranoid" veröffentlicht. Klar, dass ihm die Frauenherzen nur so zufliegen...

Mike Singer wünscht sich Kinder

Doch statt jeden Abend eine andere Dame mit aufs Hotelzimmer zu nehmen, träumt Mike von einem bodenständigen Leben. Als "Intouch Online" ihn fragt, wo er sich in zehn Jahren sieht, lässt der Chartstürmer die süße Bombe platzen. "Ich hoffe natürlich, dass ich in zehn Jahren immer noch Musik machen darf. Außerdem wünsche ich mir eine Familie. Kinder kann ich mir sehr gut vorstellen."

Mike Singer ist ernster und reifer geworden

Bis es soweit ist, konzentriert sich Mike voll und ganz auf seine Karriere. Eine neue Platte ist bereits in der Mache. "Mein neues Album kommt am 20. November raus. Da steckt so viel Herzblut von mir drin. Das Album ist sehr viel ernster und reifer geworden. Es ist einfach alles drin, was ich in der letzten Zeit gefühlt habe. Die Musik gab es vom Style her bisher so noch nicht in Deutschland", verrät er uns. Na, dann können sich die Fans ja auf etwas freuen!

