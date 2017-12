Was Aaron G. aus der US-Stadt Danielson getan hat, ist wirklich unfassbar. Der 39-Jährige Mann gab zu, mit der Leiche seiner Freundin Sex gehabt zu haben.

Am Dienstag bekannte der Mann sich vor Gericht schuldig. Allerdings behauptet er, dass er seine Freundin durch den Geschlechtsverkehr nur wieder aufwecken wollte. Sowohl der Täter, als auch das Opfer waren heroinabhängig. Aaron G. erklärte außerdem, dass seine Freundin es hasste, mit ihm zu schlafen.

Er nahm an, dass er die leblose Frau durch Sex wieder aufwecken könnte. Doch wie die „Sun“ berichtet, war sie längst an einer Überdosis gestorben. Der Mann versuchte sich zu rechtfertigen und erklärte, dass er seine Liebste vor dem Akt noch gurgeln hörte. Er dachte, dass sie noch am Leben sei, dabei handelte es sich bereits um Zersetzungsprozesse der Leiche.

Am Dienstag wurde Aaron G. wegen sexueller Übergriffe zu einem Jahr Gefängnis verurteilt.