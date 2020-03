Nadja abd el Farrag: Jaa, jetzt ist es raus!

Bei Naddel ist ordentlich was los! Erst diese Woche überraschte sie ihre Fans mit ihrer neuen Frisur! Nun die nächste Neuigkeit...

Nadja abd el Farrag liebt ihr neues Leben

Vor einigen Monaten entschloss sich Naddel, Hamburg zu verlassen, um in Dangast an der Nordsee ein neues Leben zu beginnen. Seitdem versorgt die Ex von Dieter ihre Fans immer wieder mit Updates, in denen sie berichtet, dass sie sich im hohen Norden pudelwohl fühlt. Aber auch beruflich scheint Naddel wieder Glück zu haben. So verrät die Power-Frau nun, dass sie erneut einen neuen Job an Land gezogen hat. Für ihre Fans ein absoluter Grund zur Freude...

Naddel gibt alles

Gegenüber " .de" lässt Naddel nun die Bombe platzen und verrät, dass sie mit ihren 55 Jahren nochmal einen Job als Model ergattern konnte. Wie sie erläutert, soll sie für eine Blätterteigspezialität das Werbegesicht werden. Naddel berichtet über ihre neue Heimat: "Man isst hier extrem viel Kuchen." Über ihren Model-Auftrag fügt sie hinzu: "Es wird lustig, sag ich mal. Lasst euch überraschen, es wird auf jeden Fall lustig." Wann wir wohl die ersten Bilder von Naddel sehen werden? Wir können gespannt sein...

