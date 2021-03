Nadja Abd el Farrag: Sexy wie nie! Dieses Video sorgt für Aufruhr

Normalerweise sehen wir Naddel ja in engen Jeans und gemütlichen Pullovern. Oder aber in ihrer Arbeitskleidung, wenn sie beim Bäcker anpackt. Aber so wie sie sich aktuell zeigt, hat man sie wirklich lange nicht mehr gesehen.

Zu ihrem 56. Geburtstag hat sie sich richtig in Schale geschmissen. Im knappen, gelben Mini-Rock, sexy XL-Ausschnitt und einer lässigen Lederjacke dazu zeigt sich der Ex-Dschungelcamp-Star bei Instagram. Wow, da staunen die Fans nicht schlecht. Der Look steht Nadja unglaublich gut und betont ihre langen, schlanken Beine.

Aktuell ist sie ja offiziell Single. Doch das könnte sich nach diesen Aufnahmen schnell ändern...

