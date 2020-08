Narumol: Baby-Glück! Hurra, ein Junge!

Sie hatten in den letzten Monaten so manchen Schicksalsschlag zu verkraften. Aber jetzt scheint endlich auch für Josef (59) und Narumol, dem Kultpaar aus „Bauer sucht Frau“, wieder die Sonne. Grund dafür sind gute Neuigkeiten – und zwar gleich mehrere...

"In den nächsten Tagen kommt das Baby meines Sohnes Jack (38) zur Welt. Es wird ein Junge! Wahnsinn! Ich kriege einen Enkelsohn dazu. Ich flippe aus vor Freude. Seine Freundin Morgane, eine Halbfranzösin, bringt das Kind in Frankreich zur Welt, weil die medizinische Versorgung dort besser ist – besonders in Corona-Zeiten", verrät Narumol gegenüber "Das Neue Blatt".

Narumol freut sich auf ihr Enkelkind

Ihr Sohn kann allerdings nicht bei der Geburt seines Babys dabei sein. "Auf Ko Samui liegt der Tourismus am Boden. Nichts geht mehr. Es gibt kaum Arbeit. Jack ist sehr traurig, kann seine Frau aber verstehen. Sie wünscht sich ja nur das Beste für das Baby und die Geburt", so Narumol.